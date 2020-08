(Edmonton) Connor McDavid a inscrit son premier tour du chapeau en carrière en séries éliminatoires et les Oilers d’Edmonton ont battu les Blackhawks de Chicago 6-3, lundi soir.

Dean Bennett

La Presse canadienne

La série de qualification entre les deux formations est maintenant égale 1-1 et le troisième affrontement aura lieu mercredi.

McDavid a ouvert le pointage dès la 19e seconde du match, il a ajouté un but moins de quatre minutes plus tard et il a complété son tour du chapeau avant la fin du deuxième engagement.

Les Blackhawks ont bataillé pour venir de l’arrière, créant même l’égalité en deuxième période, mais ils n’ont jamais pris les devants.

À mi-chemin au premier engagement, Alex DeBrincat a effectué une passe à Patrick Kane, qui a trompé la vigilance de Mikko Koskinen pour réduire l’avance des Oilers à 2-1.

La troupe albertaine s’est redonné une priorité de deux buts quand Tyler Ennis a décoché un tir des poignets qui s’est faufilé à travers la circulation avant de déjouer Corey Crawford entre les jambières.

Le défenseur des Blackhawks Slater Koekkoek a lui aussi accepté une passe de DeBrincat et il a battu Koskinen du côté du bloqueur pour ramener son équipe à un but d’écart.

Avec moins de cinq minutes à jouer au deuxième tiers, Olli Maatta a saisi la rondelle à la ligne bleue et il l’a envoyée au filet. Le disque a touché la jambe du défenseur des Oilers Kris Russell avant de finir son chemin dans le filet.

Les Oilers ont repris les devants pour de bon quelques instants plus tard, grâce à McDavid. Le capitaine des Oilers a profité d’un avantage numérique pour jouer de chance. Sa passe a touché le patin du défenseur Duncan Keith avant de déjouer Crawford.

Les Oilers ont mis le match hors de portée de leurs adversaires grâce à deux buts en 40 secondes. James Neal a d’abord soutiré la rondelle à Crawford derrière le filet pour porter la marque à 5-3.

Quarante secondes plus tard, Neal était aux premières loges pour voir Alex Chiasson faire bouger les cordages d’un angle restreint.