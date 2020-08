Canadien 3 – Penguins 2: la recrue qui sauve la mise

(Toronto) « C’est ce qu’on a. » Ce bout de phrase là, ça fait quelques fois qu’on l’entend de Claude Julien. Il l’a répété samedi midi, lors de sa rencontre avec les médias. Et encore samedi soir. « On affronte une équipe d’expérience qui a gagné des Coupes Stanley et nous, on a ce qu’on a. »