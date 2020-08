(Edmonton) Le Québécois William Carrier a brisé l’égalité avec 5 : 12 à écouler au match, Robin Lehner a repoussé 24 tirs et les Golden Knights de Vegas ont renversé les Stars de Dallas 5-3, lundi, lors du tournoi à la ronde de l’Association Ouest de la LNH.

Associated Press

Carrier a sauté sur un retour de lancer et décoché un tir du revers qui s’est faufilé entre les jambières du gardien des Stars Ben Bishop, après que les Knights aient effacé un déficit de 3-1 en troisième période. La formation du Nevada a marqué trois buts dans un intervalle de 5 : 02 pour renverser la vapeur, et elle a scellé l’issue de la rencontre avec un but dans un filet désert avec 21 secondes à écouler au cadran.

Chandler Stephenson, Mark Stone, Nate Schmidt et William Karlsson ont aussi fait vibrer les cordages pour les Golden Knights.

Avant la rencontre présentée au Rogers Place d’Edmonton, deux joueurs de chaque équipe se sont agenouillés en appui au mouvement "Black Lives Matter" et à d’autres enjeux sociaux. Les attaquants des Stars Tyler Seguin et Jason Dickinson l’ont fait en compagnie de l’attaquant des Knights Ryan Reaves et du gardien Lehner, pendant les hymnes nationaux canadien et américain.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Jason Dickinson (18), Tyler Seguin (91), des Stars, et les joueurs des Golden Knights Ryan Reaves (75) et Robin Lehner (90) se sont agenouillés avant leur match contre les Stars, lundi

Les Knights ont récolté deux points dans ce tournoi à la ronde qui servira à déterminer les têtes de série pour les séries éliminatoires.

Joe Pavelski, Jamie Oleksiak et Corey Perry ont répliqué pour les Stars, et Bishop a effectué 28 arrêts.