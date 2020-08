Le gardien de but des Bruins Jaroslav Halak (41) et le centre des Flyers Sean Couturier (14)

(Toronto) Carter Hart a stoppé 34 tirs et les Flyers de Philadelphie ont amorcé le tournoi à la ronde de la LNH en défaisant les Bruins de Boston 4-1, dimanche.

John Wawrow

Associated Press

Hart, qui fêtera son 22e anniversaire de naissance dans 11 jours, est devenu le plus jeune gardien de l’histoire des Flyers à remporter un match éliminatoire.

Michael Raffl a amassé un but et une aide alors que Nate Thompson, Philippe Myers et Scott Laughton ont inscrit un but chacun pour les Flyers.

Alors que 16 équipes font partie de la ronde de qualification de la LNH, les quatre meilleures formations de chaque association s’affrontent dans le cadre d’un tournoi à la ronde qui déterminera leur rang pour les séries.

Chris Wagner a été l’unique marqueur des Bruins, qui n’ont pas connu un bon match et qui jouaient sans leur gardien Tuukka Rask.

Jaroslav Halak a bloqué 25 rondelles en remplacement du finaliste au trophée Vézina. Rask s’est cassé un doigt de la main gauche avant le début du camp estival.

Rask était en assez bonne santé pour amorcer le match préparatoire de mercredi, contre les Blue Jackets de Columbus. Il avait alloué trois buts en 23 lancers et plus de 30 minutes de jeu.

Hart a conclu la saison avec une fiche de 9-2, n’accordant que 21 buts. Il a devancé Pete Peeters, qui avait presque 23 ans lorsqu’il a gagné une partie éliminatoire avec les Flyers, en 1980.

Les Flyers constituaient une des équipes de l’heure avant la pause de la saison de la LNH en raison de la pandémie de COVID-19. Ils avaient remporté neuf matchs de suite avant de s’incliner 2-0 contre les Bruins le 10 mars, dans ce qui était la dernière partie des deux formations.

Dimanche, la troupe de Philadelphie a été plus impliquée physiquement et elle a été plus opportuniste.

Les Flyers croiseront maintenant le fer avec les Capitals de Washington, jeudi, alors que les Bruins affronteront le Lightning de Tampa Bay, mercredi.