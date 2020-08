(Toronto) Sebastian Aho a inscrit un but et mis la table pour un autre dans la victoire de 3-2 des Hurricanes de la Caroline contre les Rangers de New York, samedi après-midi, en lever de rideau du tournoi de relance des activités de la LNH après une interruption de plus de quatre mois.

John Wawrow

Associated Press

Jaccob Slavin a ouvert la marque après 61 secondes de jeu, et les Hurricanes ont ainsi pris les devants 1-0 dans leur série de qualification au meilleur des cinq matchs contre les Rangers. Le deuxième affrontement se déroulera lundi.

Martin Necas a scellé l’issue de la rencontre en décochant un tir sur réception qui a ricoché contre le patin du défenseur des Rangers Marc Staal avant de trouver le fond du filet new-yorkais, avec 9 min 9 s à jouer.

Mika Zibanejad a riposté en avantage numérique pour les Rangers et a mis la table pour le filet de Staal en infériorité numérique. Celui-ci réduisait l’écart à 3-2 en faveur des Canes, avec 1 min 55 s à écouler au cadran.

Petr Mrazek a effectué 24 arrêts, et les Hurricanes, sixièmes dans l’Est, ont vaincu les Rangers, qui pointent au 11e échelon, pour la 7e fois seulement en 38 matchs – si on remonte jusqu’à la saison 2010-2011.

Les Hurricanes avaient aussi perdu leurs cinq plus récents matchs face aux Rangers, après s’être notamment inclinés à quatre reprises pendant le calendrier régulier.

Henrik Lundqvist a repoussé 34 tirs devant la cage des Rangers. Il s’agissait de son sixième départ seulement depuis le 2 janvier.

Le match s’est déroulé à huis clos. Il s’agissait du premier match officiel de la LNH à être présenté en août, alors que la ligue tente d’achever son calendrier, touché par la pandémie de coronavirus, et de remettre la Coupe Stanley à une équipe championne vers la fin de septembre ou au début d’octobre.

Les rivaux de la section Métropolitaine ont donné le coup d’envoi au tournoi de relance, qui regroupe 24 équipes du circuit Bettman et qui comprendra jusqu’à six matchs chaque jour dans les villes bulles de Toronto et d’Edmonton.