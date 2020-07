L’ancien entraîneur de la LNH Mike Babcock a joint le programme de hockey masculin de l’Université du Vermont en tant que conseiller au personnel d’entraîneurs.

La Presse canadienne

Les Catamounts ont déclaré sur leur site internet que Babcock serait « une ressource pour le personnel d’entraîneurs, lui apportant son expérience et sa perspective comme l’une des meilleures têtes de hockey au monde ».

Babcock a été congédié par les Maple Leafs de Toronto le 20 novembre, après que l’équipe eut éprouvé des difficultés en début de saison.

Il montre un dossier de 700-418-19 en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH, avec les Maple Leafs, les Red Wings de Detroit et les Mighty Ducks d’Anaheim. Il a aidé les Red Wings à remporter la coupe Stanley en 2008.

Sur le plan international, Babcock a guidé le Canada vers des titres olympiques, en 2010 et en 2014, et vers un triomphe à la Coupe du monde de hockey, en 2016. Comme entraîneur-chef, il a aussi gagné la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior (1997) et au Championnat du monde de hockey (2004).

L’entraîneur-chef des Catamounts, Todd Woodcroft, faisait partie du personnel d’entraîneurs de Babcock lors du Championnat du monde de hockey, en 2004. Les deux hommes sont des diplômés de l’Université McGill.

« Mike et moi sommes en contact depuis plus de 15 ans, a dit Woodcroft sur le site des Catamounts. C’est un entraîneur de premier plan et nous sommes chanceux de pouvoir tirer avantage de ses expériences. »