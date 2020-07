(Toronto) Le Canadien a participé à un premier entraînement à l’intérieur de la bulle prévue par la Ligue nationale, lundi, au Centre de performance Ford situé en banlieue de Toronto.

La Presse canadienne

Celui-ci s’est inscrit sous le signe de la continuité, puisque l’entraîneur-chef Claude Julien a gardé ses trios intacts. Le premier était formé de Tomas Tatar, Phillip Danault et Brendan Gallagher, tandis que Max Domi pivotait – de nouveau – une unité complétée par Jordan Weal et Dale Weise.

En défensive, Ben Chiarot a été jumelé au capitaine Shea Weber, tandis que Jeff Petry évoluait avec Brett Kulak, et Xavier Ouellet avec Victor Mete.

Rappelons qu’hier soir, le Tricolore a dévoilé sa formation de 31 joueurs.

L’attaquant Laurent Dauphin et le défenseur Josh Brook, qui ont pris part au camp d’entraînement à Brossard, n’ont pas été retenus pour participer à la phase 4 de la relance des activités. Les deux joueurs ont passé l’ensemble de la saison dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

Le club n’a pas non plus statué sur l’identité du gardien qui allait épauler Carey Price. Le CH a choisi de garder dans la bulle les trois gardiens substituts, soit Charlie Lindgren, Cayden Primeau et Michael McNiven.

Julien a récemment expliqué qu’il miserait sur la profondeur de sa formation dans l’espoir de venir à bout des Penguins de Pittsburgh, dans une série de qualification au meilleur des cinq matchs qui se mettra en branle à compter de samedi.