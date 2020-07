Victor Hedman devrait pouvoir s’entraîner à son arrivée et prendre part au premier match du Lightning, le 3 août.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pour des raisons personnelles, le défenseur Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, ne se rendra pas tout de suite avec l’équipe dans la zone sécurisée à Toronto, en vue de la relance de la LNH.

Associated Press

Le directeur général Julien BriseBois a déclaré que Hedman limiterait ses déplacements à se rendre à la patinoire et en revenir en Floride, cette semaine.

Hedman subira quotidiennement des tests de coronavirus ; c’est le protocole que doivent respecter les joueurs, les entraîneurs et le personnel dans les villes pôles, soit Toronto et Edmonton.

Il devrait pouvoir s’entraîner à son arrivée et prendre part au premier match du Lightning, le 3 août.

« Il est venu me voir et m’a demandé si nous pouvions lui accorder quelques jours de plus à Tampa pour s’occuper d’une affaire personnelle, a dit Brisebois. Nous avons élaboré un protocole pour qu’il puisse le faire. Nous retardons simplement son arrivée. »

Hedman totalise 11 buts et 55 points cette saison, en 66 matchs.