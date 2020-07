La vie dans la bulle, un défi mental, dit Danault

C’est Bob qui serait fier. Phillip Danault n’a peut-être pas évoqué la fameuse « dureté du mental » du leader émotif des Boys. Il n’a pas dit non plus « la chambre est remplie de mental ». Mais on comprenait bien où le centre du Canadien s’en allait.