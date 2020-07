Dougie Hamilton a quitté l’entraînement rapidement mercredi, visiblement en raison d’un inconfort et il n’a pas réintégré le groupe lors de la séance d’entraînement jeudi.

(Raleigh) Le défenseur étoile des Hurricanes de la Caroline Dougie Hamilton était absent au camp d’entraînement pour une deuxième journée consécutive, samedi.

Associated Press

Sa présence demeure incertaine, alors que l’équipe se prépare pour la reprise des activités de la LNH la semaine prochaine.

L’équipe a annoncé via une publication sur leur site web mercredi que Hamilton avait quitté l’entraînement rapidement, visiblement en raison d’un inconfort et il n’a pas réintégré le groupe lors de la séance d’entraînement jeudi. L’entraîneur-chef Rod Brind’Amour n’avait alors pas été en mesure de fournir de plus amples détails au sujet de son défenseur étoile, en vertu de la nouvelle politique de la LNH quant aux blessures.

Brind’Amour n’a toujours pas commenté la situation samedi, alors que l’équipe venait de compléter la dernière séance du camp d’entraînement au PNC Arena avant de s’envoler dans la ville-bulle de Toronto, dimanche.

Hamilton s’est fracturé la jambe gauche en janvier et n’a pas été en mesure de revenir au jeu jusqu’à ce que la LNH suspende ses activités le 14 mars, en raison de la pandémie de COVID-19. En 47 matchs, il avait récolté 14 buts et 26 mentions d’aide.

Le joueur de centre Martin Necas a également quitté l’entraînement plus tôt que prévu samedi. Brind’Amour a déclaré que le joueur de 21 ans « s’était fait quelque chose en patinant tranquillement » et que « ça ne devrait pas être un problème ».

Les Hurricanes affronteront les Capitals de Washington mercredi, lors d’un match préparatoire, avant d’entamer une série au meilleur de cinq rencontres face aux Rangers de New York samedi prochain, dans le cadre de la ronde de qualification des séries de la LNH.