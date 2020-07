Tous les joueurs du Canadien étaient sur la glace du Complexe Bell de Brossard, samedi matin, pour un dernier entraînement à la veille du départ de l’équipe pour la « bulle » de Toronto et le début des séries éliminatoires.

Mathias Brunet

La Presse

Comme ces derniers jours, on a consacré une portion importante de la pratique au jeu en supériorité et infériorité numérique. Les effectifs restent inchangés. Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Tomas Tatar, Shea Weber et Jonathan Drouin formaient la première vague de supériorité numérique, Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi, Jeff Petry, Jordan Weal et Max Domi la seconde. On a travaillé un mouvement rapide de rondelle pendant les exercices.

On a fait un petit match simulé dans les 30 dernières minutes. Les trios sont restés les mêmes : Tatar-Danault-Gallagher, Drouin-Suzuki-Armia, Byron-Kotkaniemi-Lehkonen, Weal-Domi-Weise. Alexandre Belzile, Jake Evans et Ryan Poehling formaient un cinquième trio, Charles Hudon et Laurent Dauphin prenaient leur tour avec un attaquant régulier pour compléter leur trio.

En défense, Shea Weber était toujours avec Ben Chiarot, mais Brett Kulak a retrouvé Jeff Petry. On a beaucoup vu Victor Mete à droite avec Xavier Ouellet, mais il y avait alternance avec Cale Fleury et Christian Folin. Noah Juulsen et Josh Brook formaient un dernier duo.

Shea Weber et Claude Julien s’adresseront aux médias par vidéoconférence sur l’heure du dîner.