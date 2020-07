(Chicago) Le gardien Corey Crawford des Blackhawks de Chicago s’est entraîné samedi après avoir raté le début du camp d’entraînement à la suite d’un test positif à la COVID-19.

Associated Press

Le Montréalais de 35 ans a dit s’être placé en quarantaine à sa résidence à Chicago.

« Les premiers jours où j’ai commencé à ressentir des symptômes ont été les plus difficiles », a déclaré Crawford lors d’une vidéoconférence.

« Les deux dernières semaines, peut-être un peu plus, ont été un peu plus faciles. Mais je ne pouvais quand même pas faire grand-chose en cas de problèmes avec mes poumons ou mon cœur. Nous avons donc dû faire vérifier ça avant que je puisse vraiment pousser dans le gymnase ou me présenter sur la glace », a-t-il ajouté.

Le retour de Crawford est un important développement pour les Blackhawks, qui complètent leur préparation en vue de leur série qualificative contre les Oilers d’Edmonton et ses deux grandes vedettes offensives, Connor McDavid et Leon Draisaitl. Toutefois, il n’aura pas beaucoup de temps pour se préparer en vue du premier match de la série trois de cinq, le 1er août.

« Excité d’être de retour », a lancé Crawford.

« Je vais tenter de reprendre le rythme aussi rapidement que possible et retrouver ma condition physique des matchs. »

Crawford a raté des segments des deux dernières saisons en raison de commotions cérébrales. Mais il connaissait de bons moments lorsque la ligue a dû interrompre ses activités, avec un taux d’efficacité de ,930 lors de ses 17 derniers matchs.

Crawford était le gardien lorsque les Blackhawks ont gagné la coupe Stanley en 2013 et en 2015. En 87 parties des séries éliminatoires, il présente une fiche de 48-37, une moyenne de buts alloués de 2,28 et un taux d’efficacité de ,919.

« Nous n’avons pas beaucoup de temps et il y a donc une certaine urgence », a déclaré l’entraîneur-chef Jeremy Colliton.

« Mais il le sait et il l’a vécu dans le passé lorsqu’il a tenté de revenir d’une blessure et de reprendre sa place. Nous allons donc laisser aller le processus. »