Des clôtures ont été érigées jeudi autour de l'Ice District d'Edmonton pour aménager la bulle sanitaire des joueurs et personnels, en vue du retour du hockey à Edmonton. Des aménagements semblables sont prévus dans l'autre ville-bulle, Toronto.

La LNH présente ses plans pour Edmonton et Toronto

(Toronto) La Ligue nationale de hockey a dévoilé les détails entourant ses villes pôles et le déroulement des matchs tandis qu’elle se prépare à relancer ses activités la semaine prochaine, à Edmonton et Toronto.

La Presse canadienne

Dans une vidéo qu’il a lui-même publié, le circuit Bettman révèle ses plans de santé et de sécurité, en plus des informations pertinentes pour les diffuseurs et les aménagements réservés aux joueurs pour cette relance, au cours de laquelle aucun spectateur ne sera admis.

Le personnel de la LNH qui sera présent dans ces pôles sera tenu à l’écart du public, selon une entente convenue avec le gouvernement fédéral.

La ligue a précisé qu’elle avait retenu les services des laboratoires médicaux DynaLIFE, à Edmonton, et LifeLabs, à Toronto, pour les tests de dépistage quotidiens de la COVID-19.

La « bulle » de chacun des pôles comporte 14 restaurants pour les joueurs et le personnel des équipes. Un service de concierge permet également aux joueurs de se faire livrer des repas.

Le BMO Field de Toronto — domicile des Argonauts et du Toronto FC — fait partie de la bulle, à titre de centre de détente extérieur.

Pour les matchs du 1er août, le Canadien Michael Buble, gagnant de quatre prix Grammy, chantera les hymnes nationaux.

La compagnie de jeux vidéo EA Sports fournira des sons de foule et la LNH prévoit utiliser les mêmes formules que les équipes quand elles marquent.