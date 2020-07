Avant la séance principale, cinq joueurs se sont exercés pendant une trentaine de minutes avec Pierre Allard, directeur science du sport et performances du Tricolore.

Paul Byron ne participe pas à l’entraînement sur glace de vendredi du Canadien. Aucune raison n’a été donnée sur son absence, en vertu des protocoles de la LNH pour le retour au jeu.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est une première absence pour Byron cette semaine.

Les défenseurs Brett Kulak et Xavier Ouellet manquent également à l’appel. Ils n’ont toujours pas patiné depuis l’ouverture du camp d’entraînement, lundi. Max Domi (en réflexion) et Alexander Romanov (en Russie) sont aussi absents.

Avant la séance principale, cinq joueurs se sont exercés pendant une trentaine de minutes avec Pierre Allard, directeur science du sport et performances du Tricolore. Ces cinq joueurs sont les attaquants Phillip Danault et Ryan Poehling, les défenseurs Victor Mete et Cale Fleury, de même que le gardien Cayden Primeau. Ils n’ont pas participé à l’entraînement principal.

En l’absence de Byron et Danault, les trios sont donc modifiés. Jordan Weal, employé comme ailier de quatrième trio, remplace Danault au centre du premier trio, avec Tomas Tatar et Brendan Gallagher. Charles Hudon quitte quant à lui le cinquième trio pour prendre la place de Byron en compagnie de Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen.