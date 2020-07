Phillip Danault: «Le plus grand défi de ma carrière»

Claude Julien redoute déjà de ne pas pouvoir employer l’un des trios les plus efficaces de la LNH à cinq contre cinq face à celui de Sidney Crosby ou d’Evgeni Malkin lors de la série de qualification entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

L’entraîneur-chef du Tricolore a rappelé mercredi que les Penguins auront l’avantage du dernier changement lors des deux premiers matchs de la série au meilleur de cinq. Il ne pourra donc pas nécessairement déployer l’unité de Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher face aux meilleurs éléments offensifs de ses adversaires.

« (L’entraîneur-chef des Penguins) Mike Sullivan est conscient du fait que nous aimerions bien utiliser le trio de Danault contre Crosby et Malkin, a noté Julien. J’entrevois que ce sera un défi difficile à relever quand nous n’aurons pas le dernier changement.

« Phil ne peut pas couvrir deux centres de toute façon, à moins que Sullivan me simplifie la tâche ! […] Nous allons devoir nous fier à d’autres joueurs aussi. Nick Suzuki a beau être une recrue, il demeure un joueur intelligent et fiable. Il peut certainement contribuer à ce niveau. Et nous ne savons pas encore ce qui arrivera avec Max Domi. »

Danault, Tatar et Gallagher se font une fierté depuis deux saisons d’affronter les meilleurs éléments adverses soir après soir. Leurs succès ont d’ailleurs permis à Danault de terminer septième en 2018-19 lors du scrutin pour le trophée Selke, remis à l’attaquant s’étant le plus distingué par son jeu défensif dans la LNH.

Le principal intéressé s’est dit prêt à relever le défi d’affronter Crosby de manière régulière pendant une série.

« Je vais me préparer comme je le fais avant tous les matchs pendant la saison, a insisté Danault. Notre trio connaît son rôle et nous en sommes fiers. Nous savons tous à quel point Crosby est bon, autant offensivement que défensivement. Ce sera peut-être le plus grand défi de ma carrière, mais je veux saisir cette occasion. Ce sera amusant. »

Le Canadien a compilé un dossier 1-1-1 face aux Penguins en 2019-20. Crosby a toutefois raté les deux premiers rendez-vous, avant d’amasser trois aides dans la victoire de 4-1 des siens le 14 février. De son côté, Malkin a amassé un total de deux aides lors des trois rencontres entre les deux équipes.

« Nous revenons d’une longue pause. Peu importe l’adversaire, la fiche ne veut plus rien dire. Toutes les équipes sont à la case départ, a affirmé Danault. C’est bien de savoir que nous pouvons les battre, mais ce sera un beau défi. »

Danault ajuste le tir

Lors d’une conférence téléphonique en avril, Danault avait dit qu’il serait « inhumain » de demander aux joueurs de laisser leur famille derrière pour une période de temps prolongée lors de la relance des activités de la LNH.

Questionné sur le fait qu’il allait vivre cette réalité à compter du 26 juillet, quand le Canadien se rendra à Toronto en prévision du début du tournoi de relance, Danault a tenu à nuancer ses propos.

« À l’époque, ce n’était pas dans l’optique de revenir pour les séries, mais de jouer la dizaine de matchs restants à la saison, a-t-il dit. Maintenant que nous allons jouer en séries, je suis vraiment content d’aller là-bas. »

Weber retrouve ses coéquipiers

Le défenseur Shea Weber s’est entraîné avec ses coéquipiers mercredi, un jour après avoir effectué des exercices en solitaire.

Le Canadien n’avait pas fourni d’explications concernant l’arrivée tardive de Weber, mardi. La LNH s’occupe des annonces concernant les blessures ou les maladies pendant les phases 3 et 4 de sa relance.

En raison de son statut de vétéran, il n’est pas rare que Weber profite d’une journée de traitements ou s’entraîne hors glace plutôt que de participer à la séance régulière d’entraînement de l’équipe.

Par ailleurs, les défenseurs Brett Kulak et Xavier Ouellet étaient absents pour une troisième journée de suite, mercredi. Kulak n’a toujours pas été aperçu sur la patinoire depuis le retour des joueurs dans la région de Montréal. Ouellet s’est entraîné trois fois la semaine dernière, mais semble absent depuis vendredi.