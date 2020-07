Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a respecté la loi du silence imposée par la LNH en matière de blessures et de maladies lors des phases 3 et 4 de son plan de relance, refusant de commenter les cas potentiels de la COVID-19 au sein de l’équipe rapportés par The Athletic

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Selon le média sportif en ligne, au moins trois joueurs du Tricolore ont subi des contrôles positifs au nouveau coronavirus au cours des derniers jours. Il y avait trois absents sur la patinoire du Complexe sportif Bell à Brossard lundi matin : les défenseurs Josh Brook, Brett Kulak et Xavier Ouellet.

Questionné au sujet de ce rapport avant l’arrivée des joueurs sur la patinoire, Bergevin est resté muet.

« Vous êtes tous au courant de la politique de la LNH concernant les joueurs qui ne sont pas sur la patinoire et je vais vous demander de la respecter », a dit Bergevin.

La LNH a annoncé au cours du week-end qu’elle allait gérer les annonces concernant les blessures et les cas de la COVID-19, sans toutefois identifier les joueurs ou les équipes.

Malgré cette politique, les Penguins de Pittsburgh, l’adversaire du Canadien lors de la ronde de qualification à compter du 1er août, ont annoncé avoir retiré neuf joueurs de leur camp puisqu’ils auraient potentiellement eu des contacts avec une personne qui a subi un contrôle positif à la COVID-19.

La situation chez le Canadien est d’autant plus inquiétante que l’attaquant Max Domi souffre du diabète de type-1 et est plus à risque de développer des symptômes sévères ou des complications en cas d’infection au nouveau coronavirus. Le Tricolore a annoncé dimanche que Domi allait prendre les prochains sept à 10 jours pour réfléchir à sa participation au tournoi de relance de la LNH.

« J’ai commencé à avoir des discussions avec Max et son agent il y a deux semaines », a expliqué Bergevin. La décision sera basée sur l’opinion des experts et de Max. Nous voulons choisir ce qui est le mieux pour lui.

« Toutes les équipes sont sujettes à une éclosion, mais la LNH a travaillé très fort pour mettre en place un protocole de sécurité et elle continue de travailler fort pour que nous puissions nous rendre dans les villes-pôles, a ajouté Bergevin. J’ai parlé aux joueurs ce matin. Nous leur demandons d’être prudents et de respecter le protocole. »

Une expérience bénéfique

Bergevin a réitéré son désir de voir le Canadien connaître le plus long parcours possible lors de la relance, même si l’on sait qu’une des huit équipes éliminées lors de la ronde de qualification aura l’occasion de remporter le premier droit de parole au prochain repêchage.

Comptant sur un groupe intéressant d’espoirs, il croit que l’expérience de vivre les séries sera bénéfique pour sa troupe, malgré le contexte inhabituel.

« Ce sera du jamais vu — jouer dans un aréna vide. Ce sera différent, a rappelé Bergevin. Nous affronterons une équipe qui a plus d’expérience en séries, mais contre qui nous avons eu un peu de succès cette saison. Ce sera une courte série (au meilleur de cinq matchs). Tout est possible. Je veux que nos joueurs retirent le maximum de cette expérience. Je ne vois aucun désavantage à participer à ce tournoi. »

Le Canadien a également officialisé lundi l’arrivée du défenseur Alexander Romanov. Le Russe âgé de 20 ans a signé un contrat d’entrée de trois saisons, incluant 2019-2020, d’une valeur moyenne annuelle de 1 177 500 $ US.

Romanov pourra donc rejoindre sa nouvelle équipe pour prendre part au camp d’entraînement de la phase 3 du plan de retour au jeu de la LNH. Il devra préalablement se soumettre à une quarantaine de sept jours avant de prendre part au camp. Il lui sera également possible de voyager avec le Canadien dans la ville bulle de Toronto pour s’entraîner avec ses coéquipiers durant la phase 4.

Cependant, il ne sera pas admissible à jouer lors de la ronde de qualification face aux Penguins.

Ce processus permettra néanmoins à Romanov de s’acclimater à son nouvel environnement et écouler la première saison à son contrat de recrue.

« En tant qu’ancien joueur, je peux vous dire qu’il y a une énorme différence entre votre premier et votre deuxième camp parce que vous connaissez les joueurs et le personnel », a noté Bergevin.

Le DG du Tricolore a aussi noté que Romanov aurait pu décider de commencer la saison en Europe cet automne, alors que le début de la campagne 2020-21 de la LNH sera repoussée au moins jusqu’à tard en novembre.