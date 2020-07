C’était devenu un sujet chaud du moment que le directeur général du Wild du Minnesota Bill Guerin avait dévoilé ses intentions pour Kirill Kaprizov.

Le Canadien de Montréal a donc confirmé tard dimanche soir qu’Alexander Romanov rejoindrait l’équipe pour le camp d’entraînement qui s’amorce ce lundi, dès sa quarantaine terminée.

Et du fait même, que son contrat sera valide pour la saison 2019-2020, et qu’il « brûlera » la première année de son contrat de trois ans, même s’il ne pourra pas jouer en séries éliminatoires.

« Alexander viendra à Montréal dès qu’il le pourra. Il vient à Montréal avec un billet aller simple », avait dit son agent Dan Milstein au moment de la signature du contrat en mai dernier. Il n’avait pas menti.

Voici la chronologie des événements.

Guerin a lancé la discussion dimanche en conférence de presse en rappelant que la LNH permettrait à Kirill Kaprizov, un joueur dans la même situation que Romanov, de participer aux séances d’entraînement des phases 3 et 4. Donc, des camps d’entraînement, et du retour au jeu officiel qui suivra. Il ne lui restait qu’à signer le contrat avec Kaprizov.

Guerin avait déjà convenu que s’il s’entendait avec son joueur avant l’heure limite de mercredi en fin d’après-midi, Kaprizov suivrait le Wild dans la ville-bulle pour la reprise des activités. Dès lors, l’attention s’est tournée vers Romanov, qui pouvait suivre exactement le même parcours. En soirée, le dossier était bouclé.

Certains pourraient se demander ce que gagne le Canadien à permettre à Romanov de « brûler » une année de contrat, sachant qu’il pourra négocier son prochain contrat – plus payant, si tout va bien – un an plus tôt.

En fait, il y a plusieurs avantages à ce que le contrat du Russe soit valide pour la saison 2019-2020. Le plus grand, bien sûr, est qu’il pourra garder la forme dans un contexte de haut niveau. Un défenseur de 20 ans, en plein développement, pourrait regretter une trop longue inactivité.

Mais au-delà de l’aspect athlétique, il y a aussi l’idée qu’il puisse intégrer l’entourage de l’équipe et se familiariser adéquatement avec ses futurs coéquipiers.

D’autant plus que, comme il ne pourrait pas jouer le minimum requis de 40 matchs cette saison, Romanov ne deviendrait pas admissible à l’autonomie complète plus rapidement.

En plus de Romanov, le Canadien a dévoilé la formation des 33 joueurs qui participeront au camp d’entraînement. On y trouvera 17 attaquants, 12 défenseurs et 4 gardiens. Max Domi y figure, bien que le Canadien et le joueur aient déjà annoncé qu’ils attendraient de 7 à 10 jours avant de déterminer s’il rejoindrait l’équipe. Domi est vulnérable face à la COVID-19 du fait qu’il est atteint de diabète de type-1.

Voici la liste des joueurs invités :

Attaquants

Joel Armia

Alex Belzile

Paul Byron

Phillip Danault

Laurent Dauphin

Max Domi

Jonathan Drouin

Jake Evans

Brendan Gallagher

Charles Hudon

Jesperi Kotkaniemi

Artturi Lehkonen

Ryan Poehling

Nick Suzuki

Tomas Tatar

Jordan Weal

Dale Weise

Défenseurs

Josh Brook

Ben Chiarot

Cale Fleury

Christian Folin

Noah Juulsen

Brett Kulak

Victor Mete

Gustav Olofsson

Xavier Ouellet

Jeff Petry

Alexander Romanov

Shea Weber

Gardiens

Charlie Lindgren

Michael McNiven

Carey Price

Cayden Primeau

Alexander Romanov en bref

Repêchage de la LNH : sélectionné au 38e rang du repêchage de 2018,

KHL : Romanov a disputé 86 matchs dans la KHL au cours des deux dernières saisons. Il a récolté un but et ajouté 10 mentions d’aide. Il a également pris part à huit rencontres en séries éliminatoires en carrière, aidant son équipe à remporter la Coupe Gagarine en 2018-2019.

Équipe nationale junior : membre de l’équipe nationale de Russie au Championnat du monde junior de 2019 (médaille de bronze) et de 2020 (médaille d’argent), étant nommé au sein de l’équipe d’étoiles lors des deux tournois. À sa première participation, Romanov a été proclamé le meilleur défenseur du tournoi, après avoir mené tous les joueurs pour les mentions d’aide (7) et un différentiel de + 12.

Équipe nationale -18 : membre de l’équipe nationale de Russie au Championnat du monde des moins de 18 ans en 2018.