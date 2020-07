(Calgary) Hockey Canada a annoncé l’annulation de la prochaine représentation du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans, vendredi.

La Presse canadienne

Par voie de communiqué, Hockey Canada a fait savoir que la décision avait été prise en raison de la pandémie de COVID-19. Le tournoi devait avoir lieu du 31 octobre au 7 novembre à Charlottetown et à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard.

« Tandis que certaines provinces poursuivent leur déconfinement de manière progressive, la priorité de Hockey Canada demeure la santé et la sécurité de tous ses participants et du grand public. Nous croyons qu’il s’agit de la décision la plus sage compte tenu de l’incertitude qui demeure à l’échelle locale », ont déclaré conjointement Scott Smith, président et chef de l’exploitation de l’organisation, et Tom Renney, chef de la direction.

Les villes de Charlottetown et Summerside accueilleront l’évènement en 2021.

Hockey Canada affirme vouloir continuer à suivre les développements concernant la pandémie et déterminera s’il est sécuritaire de réunir à l’automne les équipes nationales des moins de 17 ans en vue d’une compétition locale.

Pour le moment, le reste du calendrier sportif de Hockey Canada reste inchangé. Celui-ci comprend le Championnat national féminin des moins de 18 ans, présenté du 2 au 8 novembre à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, la Coupe de parahockey Canadian Tire, qui se tiendra du 6 au 12 décembre à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, le Défi mondial junior A, prévu du 13 au 20 décembre à Cornwall, en Ontario, ainsi que le Championnat mondial de hockey junior, qui aura lieu du 26 décembre au 5 janvier à Edmonton et à Red Deer, en Alberta.