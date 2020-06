LHJMQ : Sherbrooke choisit un défenseur russe de 17 ans de 6 pieds et 4 pouces

Le Phœnix de Sherbrooke formait la défensive la plus imposante de la LHJMQ la saison dernière et semble vouloir maintenir la même tendance en sélectionnant un grand défenseur russe lors du repêchage international de la LCH.

JÉRÔME GAUDREAU

La Tribune

Pavel Grishin vient tout juste d’avoir 17 ans, mesure déjà 6 pieds et 4 pouces et pèse près de 200 livres. Mais avant tout, le Phoenix a fait de lui le 53e choix de première ronde pour ajouter de la vitesse et de l’offensive à sa formation.

Membre de l’équipe CSKA Moskva des moins de 18 ans, Pavel Grishin se trouvait au sommet de la liste de Jocelyn Thibault et son équipe de recruteurs.

