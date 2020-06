Plusieurs partisans du Canadien espèrent déjà une élimination précoce aux mains des Penguins de Pittsburgh en ronde préliminaire des séries éliminatoires.

Mathias Brunet

La Presse

Ainsi, le CH conserverait ses chances de participer à la loterie avec les huit clubs perdants pour déterminer le détenteur du premier rang au repêchage.

Dans le pire des scénarios, advenant une élimination, Montréal repêcherait au 9e rang ; il choisira au mieux au 16e rang s’il élimine Pittsburgh.

On comprendrait néanmoins Marc Bergevin de rêver à un parcours de quelques rondes en séries éliminatoires cet été. Et pas nécessairement dans une perspective de remporter la Coupe Stanley en 2020.

Le DG du Canadien le sait trop bien : une expérience en séries éliminatoires pour un groupe de jeunes joueurs n’est pas nécessaire dans un contexte de réinitialisation, il est essentiel.

Prenons son ancienne équipe, les Blackhawks de Chicago. Jonathan Toews et Patrick Kane ont raté les séries à leur première saison avec le club en 2007-2008. Ils ont remporté deux rondes l’année suivante, avant de gagner la Coupe Stanley en 2010.

La défaite en cinq petits matchs aux mains des Red Wings de Detroit en finale d’association, en 2009, a fait mal, mais elle a permis à ce noyau constitué de Toews, Kane, Duncan Keith, Brent Seabrook et Patrick Sharp de mûrir. Keith, Seabrook et Sharp ont eu à attendre plusieurs saisons avant même de prendre part aux séries.

À Pittsburgh, Sidney Crosby a raté les séries éliminatoires à sa première saison en 2005-2006. Les Penguins ont été éliminés en six matchs dès la première ronde par les Sénateurs d’Ottawa la saison suivante. Ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley un an plus tard et remporté leur premier championnat l’année suivante, en 2009.

Anze Kopitar a raté les séries éliminatoires à ses trois premières années à Los Angeles, entre 2006 et 2009. Le parcours en séries n’a pas été très long en 2010, les Kings ont perdu en six matchs aux mains des Canucks de Vancouver en première ronde. Mais ces matchs auront permis à Kopitar, Drew Doughty et compagnie de vivre l’expérience des séries. Los Angeles a gagné la Coupe deux ans plus tard.

Les Blues de St. Louis ont vécu des éliminations trois fois en première ronde, deux fois en deuxième ronde et une fois en finale d’association avant de finalement soulever la Coupe Stanley l’an dernier.

Malgré tout leur talent, les Maple Leafs de Toronto et l’Avalanche du Colorado n’ont pas encore atteint la troisième ronde. Après plusieurs saisons sans participer aux séries, Denver a perdu en deuxième ronde l’an dernier et en première ronde l’année précédente. Toronto a perdu deux fois en première ronde ces deux dernières années. Ce sont encore de jeunes équipes.

Le Canadien n’a pas encore de joueurs d’impact comme les équipes mentionnées ci-haut. Mais s’il veut espérer aspirer à la Coupe un jour, ses jeunes joueurs doivent vivre l’expérience des séries le plus rapidement possible.

Le premier centre du CH pour l’heure, Phillip Danault, a six matchs derrière la cravate en séries. Le premier trio qu’il forme avec Brendan Gallagher et Tomas Tatar n’a jamais joué ensemble en éliminatoires.

Nick Suzuki en sera évidemment à ses premières séries. Idem pour Jesperi Kotkaniemi, dont le retour en Amérique du Nord à temps pour la reprise des activités a été confirmé par le site theathletic.com il y a quelques jours.

Malgré ses 25 ans, Max Domi a seulement disputé des matchs de saison régulière en quatre ans de carrière. Jonathan Drouin a un peu plus d’expérience en la matière. Il a disputé une ronde avec le Lightning à 20 ans, puis 17 rencontres deux ans plus tard, au cours desquelles il a amassé 14 points.

Joel Armia a joué seulement une fois en séries au cours de ses cinq saisons dans la LNH. Artturi Lehkonen seulement six matchs, à sa première année à Montréal.

Malgré leur bagage, Jeff Petry, Ben Chiarot et Paul Byron ont très peu joué en séries éliminatoires au cours de leur carrière. Petry a 18 matchs d’expérience, Chiarot 24 et Byron 6.

Marc Bergevin et Geoff Molson espèrent aussi sans doute convaincre la LNH de changer son fusil d’épaule et permettre aux plus récents joueurs de la KHL ayant signé un contrat, tel Alexander Romanov, de participer aux séries. Il s’agirait pour Romanov d’un excellent baptême, un peu comme P. K. Subban l’avait fait en 2010 après seulement deux matchs en saison régulière.

Une défaite aux mains des Penguins serait une expérience en soi pour les jeunes joueurs de l’équipe. Mais une ou deux rondes supplémentaires forgerait encore davantage le caractère de ce jeune club.

D’autant plus que l’obtention du premier choix est tout, sauf garanti. Le CH aurait une chance sur huit de l’emporter, soit 12,5 %.

Le Canadien serait-il avantagé avec un neuvième choix comparativement à un seizième ? Évidemment, mais les récents repêchages nous ont prouvé que la différence n’était pas si marquée, comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-bas.

Alors ? Souhaitez-vous toujours une défaite rapide ?

2017

8-Casey Mittelstadt

9-Michael Rasmussen

15-Erik Brannstrom

16-Juuso Valimaki

2016

8-Mikhail Sergachev

9-Tyson Jost

15-Jakob Chychrun

16-Luke Kunin

2015

8-Zack Werenski

9-Timo Meier

15-Zach Senyshyn

16-Mathew Barzal (Kyle Connor, Thomas Chabot)

2014

8-Nikolaj Ehlers

9-Nick Ritchie

15-Dylan Larkin

16-Sonny Milano (Nick Schmaltz, Travis Sanheim)

2013

8-Rasmus Ristolainen

9-Bo Horvat

15-Alex Wennberg

16-Ryan Pulock

2012

8- Derrick Pouliot

9 –Jacob Trouba

15– Cody Ceci

16 –Tom Wilson (Hertl, Teravainen)

2011

8- Sean Couturier

9 –Dougie Hamilton

15-J. T. Miller

16 –Joel Armia

2010

8- Alexander Burmistrov

9 –Mikael Granlund

15– Derek Forbort

16 –Vladimir Tarasenko

2009

8-Scott Glennie

9-Jared Cowen

15-Peter Holland

16-Nick Leddy