C’est ce vendredi soir à 20 h que s’amorcera la loterie déterminant l’ordre de sélection du prochain repêchage dans la LNH.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le meilleur espoir en Amérique du Nord, Alexis Lafrenière, devrait donc connaître la destination qui l’attend, lui qui sera, à moins d’une surprise majeure, le premier choix de la cuvée 2020.

Ce sont les Sénateurs d’Ottawa qui sont les mieux placés pour obtenir les services de Lafrenière. Puisqu’ils détiennent leur propre premier choix ainsi que celui des Sharks de San Jose, acquis dans l’échange d’Erik Karlsson, les Sens ont 25 % des chances que leur nom soit prononcé le premier lorsque le boulier de la ligue s’activera. Ils pourraient également décrocher les deux premiers choix au total, ce qui n’a pas été vu depuis plus de 40 ans, soit depuis que la structure actuelle du repêchage est en place.

Les Red Wings de Detroit, équipe qui a le plus peiné au cours de la saison 2019-2020, détiennent les deuxièmes probabilités les plus élevées de remporter la loterie, avec 18 % des chances. Les autres équipes les plus susceptibles de l’emporter sont les Kings de Los Angeles (9,5 %), les Ducks d’Anaheim (8,5 %), les Devils du New Jersey (7,5 %) et les Sabres de Buffalo (6,5 %).

Par contre, étant donné la situation particulière dans laquelle se retrouve la LNH, avec un ordre de repêchage à déterminer sans que la saison régulière ait pu se terminer comme prévu, huit équipes « mystères » ont été ajoutées au boulier. Cette dénomination désigne les huit équipes qui seront éliminées au cours du tour préliminaire qui a été ajouté aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley cette année.

Si l’une de ces équipes obtient l’un ou plusieurs des trois premiers choix au repêchage à la loterie, un second tirage au sort aura lieu dans quelques semaines, après le tour préliminaire, pour préciser l’identité des équipes mystères.

Lafrenière pourrait donc devoir attendre encore avant de savoir où il poursuivra sa carrière.