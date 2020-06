Le cauchemar est complet pour les équipes qui ont souffert toute la saison : c’est l’une des huit « équipes mystères » qui a remporté la loterie déterminant l’ordre de sélection au prochain repêchage de la LNH.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Alexis Lafrenière, principal espoir en Amérique du Nord, devra donc attendre encore quelques semaines avant de savoir où il poursuivra sa carrière. Car l’identité des équipes mystères sera définie par le tour préliminaire qui devrait s’élancer au début du mois d’août.

Un tirage au sort aura lieu entre les huit équipes perdantes de cette ronde. Le Canadien pourrait donc avoir une chance de détenir le tout premier choix.

Avec deux choix en poche, les Sénateurs d’Ottawa détenaient les meilleures chances de remporter la loterie, mais ils devront finalement se contenter des 3e et 5e sélections. Au moment de l’annonce des rangs des Sénateurs, leur directeur général, Pierre Dorion, affichait un visage de marbre, lui dont l’équipe sort de trois saisons de misère. Il pourra se consoler avec deux joueurs dans le top-5, mais la déception est évidente à Ottawa.

« C’est assurément quelque chose à laquelle on ne s’attendait pas, mais on se retrouve en position de force », a dit Dorion en entrevue à Sportsnet quelques minutes après l’annonce. Résolument plus détendu, même souriant, il a fait valoir qu’il héritait tout de même de deux choix très élevés et a estimé qu’il aurait la chance de repêcher un « joueur incroyable » au 3e rang – un patineur qui devrait jouer dans la LNH « dès l’an prochain ».

« C’est une bonne journée pour l’organisation, on s’en va dans la bonne direction et ces deux gars [du top-5] deviendront des joueurs d’impact pour les Sénateurs. Nous sommes emballés », a dit Pierre Dorion.

Les Kings de Los Angeles ont quant à eux amélioré leur sort en gagnant deux rangs entre leur position projetée par le classement général de la LNH au moment où la saison a été interrompue (4e) et leur position établie par la loterie : le jour du repêchage, ils s’exprimeront en deuxième. Les Red Wings sont les autres perdants de l’exercice en faisant le chemin inverse (2e à 4e).

Depuis que le système de loterie est en vigueur dans la LNH, jamais une équipe n’a effectué un tel bond en avant pour s’emparer du tout premier choix.

En soirée, le journaliste Elliotte Friedman, de Sportsnet, a indiqué sur Twitter que si le tournoi de fin de saison ne peut avoir lieu en raison d’une recrudescence de COVID-19 en Amérique du Nord, le tirage au sort pour le tout premier rang aurait lieu entre les 8 équipes qui occupaient les rangs 17 à 24 du classement général au moment de l’arrêt des activités de la ligue (en pourcentage de points). Le Canadien, qui a fini 24e, serait donc de ce tirage le cas échéant.

Le fait qu’une équipe mystère ait remporté la loterie n’était pas entièrement inimaginable. En effet, les pourcentages de chances attribués à ces huit équipes indéterminées, identifiées de A à H, étaient ceux dont auraient normalement hérité les équipes ayant terminé de la 17e à la 24e position dans la LNH. Réunies, ces probabilités totalisaient 24,5% : c’est donc dire qu’il y avait une chance que quatre que l’une ou l’autre de ces équipes l’emporte – et c’est ce qui est arrivé.

Par contre, on a appris que c’était l’équipe E qui avait « officiellement » gagné la loterie, avec seulement 2,5% des chances, soit les probabilités normalement accordées à l’équipe qui a fini 20e au classement général.

Ordre de sélection au prochain repêchage

1. Équipe mystère

2. Kings de Los Angeles

3. Sénateurs d’Ottawa

4. Red Wings de Detroit

5. Sénateurs d’Ottawa

6. Ducks d’Anaheim

7. Devils du New Jersey

8. Sabres de Buffalo