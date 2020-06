Alexandre Pratt Chronique

Dix oubliés du Temple de la renommée

Le Temple de la renommée du hockey annoncera mercredi les intronisés de sa cohorte 2020. Jarome Iginla et Marian Hossa figurent parmi les favoris. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour aussi réparer des injustices répétées chaque année ? Voici 10 grands oubliés du panthéon, du plus ancien au plus récent.