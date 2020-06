Le Temple de la renommée admettra six nouveaux membres cette année. Du lot, il y aura deux Québécois.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Les attaquants Jarome Iginla et Marian Hossa, les défenseurs Kevin Lowe et Doug Wilson, de même que la gardienne Kim St-Pierre ont été intronisés.

PHOTO JOEL AUERBACH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Marian Hossa

St-Pierre est admise grâce à un palmarès international bien garni. La gardienne de Châteauguay a en effet aidé le Canada à remporter trois médailles d’or aux Jeux olympiques et cinq fois le Championnat du monde. St-Pierre a en outre joué à l’Université McGill de 1998 à 2003, et pour les Stars de Montréal de 2007 à 2013.

Elle devient la huitième joueuse, mais surtout, la première gardienne admise à Toronto.

Hossa, gagnant de trois Coupes Stanley, a été élu dès sa première année d’admissibilité. En 1309 matchs, il a inscrit 525 buts et 609 passes pour 1134 points.

Iginla a aussi été élu à sa première année. L’ancien capitaine des Flames de Calgary n’a jamais remporté la Coupe Stanley, mais il a inscrit 625 buts, a gagné deux médailles d’or olympiques, deux Coupes Memorial, une Coupe du monde et un Championnat du monde.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jarome Inginla

Deux surprises

Deux anciens défenseurs qui attendaient depuis longtemps ont finalement reçu l’appel tant attendu.

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kevin Lowe en 2017

Le Québécois Kevin Lowe, à sa 19e année d’admissibilité, a été élu. L’athlète de Lachute incarnait le défenseur défensif typique, et a conclu sa carrière avec 432 points en 1254 matchs. À défaut d’être flamboyant, il a stabilisé la défense des Oilers et des Rangers, et compte six bagues de la Coupe Stanley (cinq avec Edmonton, une avec New York).

Doug Wilson, lui, était admissible depuis... 1996 ! Un des bons défenseurs offensifs de sa génération, l’ancien des Blackhawks et des Sharks a connu 3 saisons de 70 points ou plus. Il a aussi inscrit 39 buts en 1981-1982; seuls Paul Coffey et Bobby Orr ont excédé ce total en une saison chez les défenseurs dans l’histoire de la LNH. Il a remporté le trophée Norris cette année-là. Wilson a conclu sa carrière de joueur avec 827 points en 1024 matchs, et est directeur général des Sharks de San José depuis 17 ans.

Le directeur général des Oilers d’Edmonton Ken Holland a aussi été admis comme bâtisseur. Holland a aidé les Red Wings à remporter la Coupe Stanley à trois reprises (1998, 2002 et 2008), avant de prendre la direction d’Edmonton l’an dernier.