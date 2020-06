Selon le journaliste Pierre LeBrun de TSN, les villes de Dallas et Pittsburgh (notre photo) ne figurent plus dans la course.

La LNH a franchi une autre étape en vue de la sélection des deux villes d’accueil pour relancer sa saison dans la foulée de la pandémie de la COVID-19.

La Presse canadienne

Selon le journaliste Pierre LeBrun de TSN, les villes de Dallas et Pittsburgh ne figurent plus dans la course. Columbus et Minneapolis-St. Paul avaient déjà été écartées.

Six candidates demeurent sur les rangs, soit Las Vegas, Vancouver, Edmonton, Toronto, Los Angeles et Chicago.

Las Vegas est maintenant perçue comme la favorite aux États-Unis pour accueillir des matchs éliminatoires de la LNH, à moins que deux villes canadiennes ne soient retenues.

Le gouvernement fédéral a approuvé, vendredi, la proposition de quarantaine de groupes de la LNH pour les joueurs entrant au Canada. Cette décision permet à la LNH de contourner la quarantaine traditionnelle de 14 jours, imposée pour quiconque entre au pays afin de lutter contre le coronavirus, et empêchera les joueurs de se mêler au reste de la population. Elle accentue aussi les chances qu’au moins l’une des trois villes canadiennes soit sélectionnée.

La LNH a fait savoir qu’elle sélectionnera deux villes d’accueil, une pour les séries éliminatoires de l’Association Est et l’autre, pour celles de l’Association Ouest.