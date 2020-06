Au moment de se diriger en direction du centre d’entraînement de Brossard mardi, la première fois depuis le mois de mars, Jonathan Drouin a rapidement compris que, à court terme en tout cas, les choses allaient se passer de manière différente.

Richard Labbé

La Presse

« Il faut qu’on prenne notre température à la maison avant de partir le matin, il y a une application sur notre téléphone, et on doit envoyer les résultats au préparateur physique, a-t-il expliqué mercredi matin en conférence téléphonique. On entre, on sort, il ne faut pas s’attarder. Mais ça fait du bien d’être de retour. »

PHOTO D’ARCHIVES GRAHAM HUGHES, PRESSE CANADIENNE Jonathan Drouin.

Drouin, comme une poignée de joueurs du Canadien – les autres sont Paul Byron, Laurent Dauphin, Charles Hudon et Michael McNiven– a donc pu reprendre l’entraînement en vue d’un éventuel retour au jeu dans la Ligue nationale de hockey, un retour qui est espéré pour la fin du mois de juillet. Pour l’heure, le début des camps d’entraînement est prévu pour le 10 juillet. La suite demeure inconnue.

Il s’agit d’un retour qui est effectué à petits pas, parce qu’en attendant, la menace de la COVID-19 demeure bien réelle, et aussi dans le monde du sport professionnel ; cette semaine, des joueurs de la NFL ont été infectés.

« On est des compétiteurs et on veut tous jouer au hockey, a ajouté l’attaquant québécois. On a vu ce qui est arrivé dans la NFL et eux aussi, ils ont des vestiaires comme nous. »

C’est sûr qu’il y a des risques, mais on veut jouer. Jonathan Drouin

Drouin voit en ce tournoi estival une chance de pouvoir racheter une saison 2019-20 qui n’avait pas été très bonne pour son équipe.

« En regardant le classement, on voit qu’on n’aurait pas pris part aux séries, mais ça nous donne une occasion de nous reprendre », a-t-il ajouté.