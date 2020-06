(Las Vegas) Las Vegas ferait partie des « villes-bulles » qui auraient été sélectionnées afin d’assurer la relance des activités dans la LNH, a rapporté vendredi soir le Las Vegas Review Journal (LVRJ).

La Presse canadienne

Une annonce en ce sens serait faite par le circuit Bettman le 22 juin, a mentionné une source au fait des négociations qui a discuté avec le quotidien du Nevada.

De plus, la chaîne MGM Resorts International aurait pris la décision de ne pas rouvrir certains de ses hôtels situés à Las Vegas — ils sont tous présentement fermés à cause de la pandémie du coronavirus — afin de les offrir aux équipes visiteuses à partir du 1er juillet.

Parmi ceux-ci se trouveraient l’hôtel Vdara, le Delano, le Park MGM/NoMad Hotel et le Mirage, selon les sources du LVRJ. La ligue aurait cependant demandé qu’on leur offre des hôtels dans lesquels il n’y a pas de casino et où il est interdit de fumer — excluant du même coup le Vdara et le Delano. Deux hôtels seront vraisemblablement nécessaires pour accueillir 12 équipes.

En plus d’être soumises à tests de dépistage de la COVID-19 obligatoires, les équipes seraient confinées dans leur hôtel respectif de la légendaire « Strip » les joueurs mangeraient, dormiraient et vivraient pour la durée du tournoi. Un système de navettes effectuerait les aller-retours entre leur hôtel et le T-Mobile Arena, le domicile des Golden Knights de Vegas qui appartient en partie à MGM Resorts, et les complexes d’entraînement.

Les représentants de la LNH et MGM Resorts ont refusé pour l’instant de commenter ces informations.

Rappelons que la LNH a annoncé qu’elle sélectionnera deux « villes-bulles » qui accueilleront chacune 12 équipes dans le cadre d’un tournoi réunissant 24 clubs.

Jeudi, la LNH et l’Association des joueurs ont annoncé que les camps d’entraînement des 24 équipes qui participeront au tournoi de relance commenceront le 10 juillet.

D’ici là, les deux parties devront avoir conclu une entente sur les détails du plan de relance et avoir obtenu le feu vert des autorités sanitaires pour aller de l’avant avec le projet.

La durée des camps, et par le fait même la date du début du tournoi, sera déterminée plus tard.

Cette annonce survient alors que la phase 2 du plan de la LNH vient tout juste de commencer avec le retour des joueurs dans les centres d’entraînement en petits groupes.

Plusieurs joueurs de la LNH ont rejoint leurs coéquipiers sur la glace cette semaine, et ils devaient suivre un protocole strict en matière de santé et de sécurité.

De son côté, le Canadien a indiqué que les joueurs qui habitent la région de Montréal seront de retour au Complexe sportif Bell à Brossard lundi prochain. Le groupe pourrait être limité aux attaquants Jonathan Drouin, Paul Byron et Charles Hudon, pour l’instant.