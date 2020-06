Les joueurs de la Ligue nationale de hockey se rapprochent un peu plus d’un éventuel retour au jeu. L’Association des joueurs de la LNH, en accord avec la ligue, a annoncé jeudi matin que c’est la date du 10 juillet qui a été retenue pour l’ouverture des camps d’entraînement des 24 équipes qui participeront au tournoi éliminatoire estival de la ligue.

Richard Labbé

La Presse

Cette date représente la phase 3 du retour au jeu de la LNH, qui pourrait mener à une reprise des activités à la fin juillet, ce qui représente la phase 4 du retour.

L’Association des joueurs et la LNH ont toutefois pris soin de préciser que pour y arriver, ils auront besoin d’obtenir le jeu vert des autorités dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Pour le moment, on ne connaît pas non plus les lieux où seront présentés les divers camps d’entraînement. Lors de sa conférence téléphonique de mercredi avec les médias, Geoff Molson, le propriétaire du Canadien, a précisé que le centre d’entraînement du club à Brossard allait être ouvert à compter de jeudi, mais qu’il est encore trop tôt pour savoir si le Canadien pourra y tenir son camp d’entraînement le mois prochain.