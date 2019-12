Le gardien de but du Canada Joel Hofer, au centre, est félicité par ses coéquipiers

(Ostrava, République tchèque) Joel Hofer a remporté son premier départ sur la scène internationale à quelque niveau que ce soit, et le Canada a battu l’Allemagne 4-1 au Championnat mondial de hockey junior lundi.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Nolan Foote, Liam Foudy et Ty Dellandrea ont récolté un but et une aide chacun. Calen Addison a également touché la cible pour les Canadiens, qui espéraient se relever d’une gênante défaite de 6-0 contre la Russie samedi.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Ty Dellandrea célèbre son but avec Liam Fouty (8)

Yannik Valenti a privé Hofer d’un blanchissage avec 67 secondes à écouler au temps réglementaire, au moment où le Canada jouait à court de deux hommes. Hendrik Hane a écopé du revers.

Après trois matchs, le Canada présente un dossier de deux gains et un revers. Il aura une chance de s’assurer du premier rang au classement du groupe B avec une victoire contre la République tchèque, le pays hôte, mardi soir.

Les États-Unis affichent également un dossier de 2-1 et affrontent la République tchèque plus tard lundi.

La ronde des médailles s’amorcera jeudi, après un congé généralisé au jour de l’An.