(Sunrise) Mike Hoffman a inscrit un but et deux aides et les Panthers de la Floride ont effacé un retard de deux buts avant de s’imposer 5-4 face aux Red Wings de Detroit, samedi.

Associated Press

Evgenii Dadonov, Brett Connolly, Dominic Toninato et Anton Stralman ont aussi touché la cible pour les Panthers, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Chris Driedger a repoussé 35 lancers.

Du côté des Red Wings, Dylan Larkin a récolté un but et une aide, Darren Helm, Frans Nielsen et Luke Glendening ont aussi marqué chacun un but.

Jimmy Howard a stoppé 25 lancers, mais les Red Wings ont encaissé un cinquième revers d’affilée. Les Red Wings ont un dossier de 2-15-2 à leurs 19 dernières sorties.