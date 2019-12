Mondial junior: Lafrenière mène le Canada à la victoire

(OSTRAVA, République tchèque) À six mois d’une séance de sélection qui se tiendra à une trentaine de minutes de sa ville natale de Saint-Eustache, et lors de laquelle il est pressenti pour être le premier joueur réclamé, Alexis Lafrenière a épaté la galerie jeudi à Ostrava. Et pas contre n’importe quel adversaire.