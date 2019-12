(Brossard) Le Canadien sera privé d’un autre morceau important de son attaque pour plusieurs semaines, alors que l’attaquant Joel Armia sera sur la touche pour une période indéterminée en raison d’une blessure au haut du corps.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Mince consolation pour la formation montréalaise, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi est quant à lui prêt à revenir au jeu après avoir raté huit rencontres à cause d’une commotion cérébrale. Il affrontera le Lightning de Tampa Bay, samedi.

L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a indiqué que l’état de santé d’Armia sera réévalué de manière hebdomadaire.

Le Finlandais âgé de 26 ans est tombé au combat le 23 décembre, en deuxième période de l’éventuelle victoire de 6-2 du Canadien contre les Jets de Winnipeg. Armia a semblé se blesser au bras gauche lorsqu’il a reçu un coup de bâton de la part du défenseur Nathan Beaulieu.

En 35 parties cette saison, Armia a inscrit 12 buts et neuf aides. Il rejoint notamment l’attaquant Jonathan Drouin à l’infirmerie.

BERNARD BRAULT, LA PRESSE Jonathan Drouin

«Armia a été excellent pour nous cette saison. On ne peut pas en dire assez sur l’impact qu’il a eu sur notre équipe, a mentionné l’attaquant Brendan Gallagher. Mais c’est une autre occasion pour quelqu’un de se lever et prendre la relève.»

Nick Suzuki a pris la place d’Armia à la droite d’Artturi Lehkonen et Max Domi lors de l’entraînement, vendredi.

Suzuki continue de trouver ses repères et de progresser à sa première saison dans la LNH. En 37 parties, l’Ontarien âgé de 20 ans a marqué sept buts et 12 aides. Au cours du récent voyage du Tricolore dans l’Ouest canadien, il a marqué un but et obtenu trois aides en quatre matchs.

«Je crois que je lis mieux le jeu maintenant que j’ai une trentaine de parties d’expérience, a admis Suzuki. J’ai la confiance pour réussir les jeux que je suis habitué de faire. Je n’ai pas peur de les tenter, comme c’était le cas en début de campagne.

«Je suis à l’aise maintenant. Je progresse au fur et à mesure que la saison avance. Et je veux continuer de m’améliorer. Il y a encore place à amélioration, des choses à corriger. Les entraîneurs m’aident chaque jour à ce niveau et les joueurs m’apprennent ce que c’est que d’être un professionnel sur la glace et à l’extérieur de la patinoire.»

De son côté, Kotkaniemi a retrouvé son poste au centre du troisième trio — le rôle occupé par Suzuki pendant l’absence du Finlandais âgé de 19 ans. Il était entouré de Nick Cousins et Jordan Weal.

BERNARD BRAULT, LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi

Kotkaniemi était sur la touche depuis le 5 décembre, quand il a subi une commotion cérébrale tôt dans l’éventuelle défaite de 3-2 du Tricolore face à l’Avalanche du Colorado.

«Les premiers jours étaient trop longs, a-t-il raconté. Je ne pouvais rien faire, sauf regarder la télévision et jouer au PlayStation.

«C’était ma première commotion cérébrale. Ç’a pris du temps et c’était frustrant, mais je suis content d’être de retour», a-t-il ajouté.

Certains, dont Julien, avaient qualifié la mise en échec du défenseur de l’Avalanche Nikita Zadorov à l’endroit de Kotkaniemi de dangereuse. Zadorov avait renversé Kotkaniemi, dont le côté de la tête a heurté de plein fouet la patinoire. Le Finlandais s’était tordu de douleur pendant quelques instants avant de retraiter au vestiaire.

Kotkaniemi a indiqué qu’il n’avait pas subi d’autre blessure, sauf la commotion cérébrale. Et il n’en voulait pas à Zadorov pour son geste.

«Ce sont des choses qui arrivent», a-t-il simplement rappelé.

En 22 rencontres cette saison, Kotkaniemi a récolté trois buts et deux aides. Il a aussi été ralenti par une blessure à l’aine en début de campagne.

«J’ai connu un début de saison difficile, a-t-il reconnu. J’imagine qu’on peut dire que c’est une occasion de repartir à zéro.»

BERNARD BRAULT, LA PRESSE Paul Byron

Par ailleurs, Julien a noté que l’attaquant Paul Byron se retrouvait dans la même position qu’Armia. Byron a été opéré à un genou le 19 novembre et devait rater seulement un mois d’activités. Il avait rejoint ses coéquipiers à l’entraînement le 13 décembre, mais l’équipe avait ensuite déterminé qu’il n’était pas prêt à revenir au jeu.

Après avoir affronté le Lightning samedi, le Canadien rendra visite aux Panthers de la Floride dimanche, puis aux Hurricanes de la Caroline mardi.