John Carlson (74) et Ilya Samsonov (30) célèbrent leur victoire à la fin de la rencontre.

(Newark) Nicklas Backstrom a amassé deux buts et deux mentions d’assistance et les Capitals de Washington ont vaincu les Devils du New Jersey 6-3, vendredi soir.

Tom Canavan

Associated Press

Alex Ovechkin et John Carlson ont tous les deux obtenu un but et une aide pour les Capitals, qui se sont ressaisis après avoir perdu 3-0 contre les Blue Jackets de Columbus, lundi.

Jonas Siegenthaler et Richard Panik ont aussi fait bouger les cordages pour l’équipe de Washington, qui montre une fiche de 16-3-1 à l’étranger cette saison. Le gardien recrue Ilya Samsonov a conclu l’affrontement avec 24 arrêts.

Le dossier de 26-6-5 des Capitals cette saison est actuellement le meilleur de la LNH. Ils constituent la seule formation du circuit Bettman à ne pas avoir perdu deux matchs de suite en temps réglementaire depuis le début de la campagne.

Kyle Palmieri, Blake Coleman et Miles Wood ont trouvé le fond du filet pour les Devils, qui n’ont pas pu gagner une troisième partie consécutive pour une première fois cette saison. Mackenzie Blackwood a effectué 21 arrêts avant d’être remplacé par Gilles Senn au troisième vingt.

Les quatre points de Backstrom lui ont permis d’atteindre le plateau des 900 en carrière dans la LNH. Le Suédois a été un choix de première ronde des Capitals en 2006.