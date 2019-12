L’attaquant Alex Belzile du Rocket de Laval pourrait rater le reste de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale au muscle pectoral droit.

La Presse canadienne

Dans un communiqué publié jeudi après-midi, la direction de l’équipe a précisé que l’intervention avait été effectuée à Montréal par le docteur Thierry Pauyo, et que la période de guérison prévue est de six mois.

Belzile s’est blessé le 4 décembre dans un match contre les Monsters de Cleveland, à la Place Bell.

Dans la même veine, l’Impact a également annoncé que l’attaquant Charles Hudon n’accompagnera pas le Rocket en vue de son match de vendredi, à Utica contre les Comets. Il restera à Montréal pour soigner une blessure au bas du corps.

Également jeudi, le Rocket a procédé au rappel de l’attaquant Yannick Veilleux des Wings de Kalamazoo, de la Ligue de la côte Est, et cédé le défenseur Ryan Culin aux Mariners de Maine, du même circuit.

Les hommes de Joël Bouchard sont engagés dans une bataille serrée dans la section Nord de la Ligue américaine. Le Rocket (15-12-4) occupe actuellement le quatrième rang avec 34 points en 31 matchs, un de moins que les Comets, qui ont deux parties en main.

Par ailleurs, les Senators de Belleville (16-10-1) et le Crunch de Syracuse (15-11-2) soufflent dans le cou du Rocket avec des reculs d’un et de deux points, respectivement, tout en possédant quatre et trois matchs en banque. Les Senators et le Crunch ont rendez-vous vendredi soir dans l’État de New York.