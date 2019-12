(Philadelphie) L’attaquant des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom est atteint du sarcome d’Ewing, une forme de cancer des os.

La Presse canadienne

La direction des Flyers en a fait l’annonce dans un bref communiqué, publié sur son site internet vendredi.

Selon les Flyers, ce sont des spécialistes de l’Université de la Pennsylvanie qui ont découvert la maladie chez l’ailier gauche suédois de 23 ans.

Ils ont ajouté que Lindblom se soumettra à d’autres tests et à une évaluation la semaine prochaine. Il recevra ses premiers traitements immédiatement après. Les Flyers ne s’attendent pas à revoir Lindblom en uniforme cette saison.

L’équipe compte faire tout en son pouvoir pour soutenir son jeune attaquant et lui procurer les meilleurs soins possible. Elle n’émettra aucun autre commentaire et demande de respecter la vie privée de Lindblom pendant qu’il concentre ses efforts sur ses traitements et sur un retour à la santé.

Choix de cinquième ronde des Flyers en 2014, Lindblom a amorcé sa troisième saison avec l’équipe. En 30 matchs, il a récolté 11 buts et sept mentions d’assistance, avec un différentiel de plus-4. Ses 11 buts lui confèrent le premier rang au sein de l’équipe, à égalité avec Travis Konecny.

En 134 parties en carrière, il a inscrit 30 buts et 57 points.

Lindblom n’a pas pris part au dernier match des Flyers, mercredi au Colorado. Des médias de Philadelphie avaient annoncé qu’il serait à l’écart à cause d’une blessure au haut du corps.

Son dernier but remonte au 30 novembre, dans une victoire de 4-3 des Flyers contre le Canadien, au Centre Bell.