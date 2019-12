Le Canadien a annoncé avoir cédé l’attaquant Ryan Poehling au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

La Presse canadienne

Poehling aura donc passé un peu moins de 24 heures dans l’entourage du Tricolore, même s’il a pris part à la rencontre face aux Sénateurs d’Ottawa mercredi soir. L’Américain avait été appelé en renfort à Matthew Peca, blessé mardi contre les Penguins de Pittsburgh.

Il en était à son deuxième séjour avec le Canadien cette saison. Il avait été blanchi en quatre sorties entre les 5 et 12 novembre, avant de l’être de nouveau contre les Sénateurs — il a obtenu 9:48 de temps de jeu.

En 26 matchs avec le Rocket cette saison, Poehling a récolté cinq buts et sept aides. Il a toutefois accumulé un but et cinq aides à ses cinq dernières sorties.