Le Canadien rappelle Ryan Poehling et Christian Folin

Le Canadien de Montréal a rappelé l’attaquant Ryan Poehling de son club-école dans la Ligue américaine en relève à Matthew Peca, blessé lors du dernier match.

L’équipe a annoncé la nouvelle mercredi matin. Elle a aussi inscrit le nom de l’attaquant Jesperi Kotkaniemi sur la liste des blessés et annoncé la fin du séjour de deux semaines du défenseur Christian Folin avec le Rocket de Laval pour des fins de conditionnement.

Peca a semblé se blesser à une jambe en troisième période de la victoire de 4-1 du Canadien face aux Penguins, mardi à Pittsburgh. Il en était à son quatrième match avec l’équipe cette saison, et il n’a toujours pas noirci la feuille de pointage.

Poehling en est à son deuxième séjour avec le Canadien cette saison. Il a été blanchi en quatre sorties entre les 5 et 12 novembre.

En 26 matchs avec le Rocket cette saison, Poehling a récolté cinq buts et sept aides. Il a toutefois accumulé un but et cinq aides à ses cinq dernières sorties.

De son côté, Folin a disputé sept matchs avec le Rocket depuis le 27 novembre, sans inscrire le moindre point. Son dernier match avec le Canadien remonte au 19 octobre. Il a inscrit une aide en cinq rencontres avec le grand club cette saison.

Christian Folin

Finalement, Kotkaniemi a raté les deux derniers matchs du Tricolore en raison d’une commotion cérébrale subie le 5 décembre contre l’Avalanche du Colorado.