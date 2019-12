Mats Zuccarello a récolté un but et deux aides dans la victoire du Wild.

(Tampa) Mats Zuccarello a récolté un but et deux aides et le Wild du Minnesota a remporté un cinquième match d’affilée, 5-4 face au Lightning de Tampa Bay jeudi soir.

Associated Press

Joel Eriksson Ek, Jason Zucker, Carson Soucy et Victor Rask ont également touché la cible pour le Wild, qui a récolté au moins un point au classement lors de ses 11 derniers matchs (8-0-3).

Alex Stalock a bloqué 30 rondelles.

Pour le Lightning, dont la fiche est de 1-3-1 à ses cinq dernières rencontres, Erik Cernak, Mikhail Sergachev, Victor Hedman et Alex Killorn ont fait vibrer les cordages. Andrei Vasilevskiy a réalisé 16 arrêts.

Zuccarello a inscrit son but, l’éventuel filet victorieux, à l’aide d’un tir du cercle droit de mise en jeu à 4 : 08 de la troisième période. Huit secondes plus tôt, Killorn avait permis au Lightning d’égaler le score 4-4.

Le Lightning avait également effacé un déficit de 1-3, entre autres grâce au 100e but de la carrière de Hedman, lors d’un avantage numérique, à 18 : 47 de la période médiane.

Mais une fois de plus, le Wild a riposté rapidement grâce au but de Rask, avec 36,4 secondes à jouer à la période, pour redonner à son équipe une avance d’un but.