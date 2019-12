Cayden Primeau obtiendra un premier départ dans la LNH, jeudi soir, quand il défendra le filet du Canadien de Montréal contre l’Avalanche du Colorado.

La Presse canadienne

Primeau, qui est âgé de 20 ans, a été rappelé du Rocket de Laval lundi. En 12 sorties dans la Ligue américaine de hockey, il a compilé un dossier de 7-4-1 avec une moyenne de 2,58 et un taux d’efficacité de ,910.

L’hiver dernier, Primeau a aidé les États-Unis à gagner l’argent au Championnat mondial de hockey junior. Il a aussi remporté le prix Mike Richter en tant que gardien par excellence au niveau universitaire américain avec les Huskies de l’université Northeastern.

Il a été un choix de septième tour du Canadien, 199e au total, lors du repêchage de 2017.

De son côté, le défenseur Otto Leskinen fera aussi ses débuts dans la LNH, après avoir été rappelé du Rocket mercredi.

Leskinen est âgé de 22 ans et a signé un contrat avec le Canadien en mai dernier en tant que joueur autonome. En 24 sorties avec le Rocket, il a accumulé un but et 11 aides.

Le Canadien a mis fin une série de huit défaites mardi, en battant les Islanders de New York 4-2.

De son côté, l’Avalanche a remporté ses quatre derniers matchs, incluant une victoire de 3-1 face aux Maple Leafs de Toronto mercredi.