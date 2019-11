Ivan Provorov a marqué le but victorieux en prolongation.

(Montréal) Le Canadien a fait un petit pas vers l’avant, samedi après-midi, mais a néanmoins encaissé un septième revers d’affilée, s’inclinant 4-3 en prolongation face aux Flyers de Philadelphie, au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

C’est la première fois depuis octobre 2017 que la formation montréalaise perd sept matchs de suite.

Le Tricolore a commis moins de revirements que lors de ses trois dernières sorties et n’a pas vu le train dérailler.

Ivan Provorov a finalement tranché après 31 secondes de jeu en période supplémentaire. Provorov a habilement contourné Max Domi avant de couper au filet et de déjouer le gardien Keith Kinkaid.

Tomas Tatar a marqué deux buts, tandis que Joel Armia a aussi touché la cible pour le Canadien (11-9-6). Kinkaid a repoussé 25 lancers.

Oskar Lindblom, Kevin Hayes et Travis Konecny ont aussi fait bouger les cordages pour les Flyers (15-7-5). Brian Elliott a effectué 39 arrêts.

Armia a permis au Canadien de vite s’offrir un coussin d’un but, profitant de la générosité d’Elliott pour ouvrir la marque après seulement 19 secondes de jeu.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Thomas Tatar festoie avec ses coéquipiers après avoir marqué en deuxième période.

Les deux équipes ont été relativement prudentes lors du reste de la première période. Phillip Danault s’est échappé pour le Canadien, mais a été ennuyé par le défenseur Philippe Myers et n’a pas pu y aller d’une manœuvre bien convaincante.

À l’autre bout, Morgan Frost a profité d’une décision douteuse de Victor Mete en zone neutre pour se présenter seul devant Kinkaid, qui a réussi l’arrêt.

Le jeu s’est animé en deuxième période, alors que trois buts ont été inscrits dans un intervalle de 1:12. Lindblom a d’abord dévié un tir peu menaçant de Justin Braun derrière Kinkaid. Tatar a redonné les devants au Canadien 27 secondes plus tard, mais Hayes a de nouveau créé l’égalité à 8:59, profitant de beaucoup d’espace avant de déjouer Kinkaid de l’enclave.

Danault a amassé une 100e aide en carrière avec le Canadien sur le but de Tatar.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Brian Elliott a effectué 39 arrêts.

Elliott s’est racheté pour le mauvais but accordé en début de rencontre en frustrant deux fois Jordan Weal lors d’un avantage numérique tard en deuxième période.

Les Flyers l’ont récompensé en prenant les devants pour la première fois du match après 1 : 34 de jeu en troisième période. Konecny a complété une belle attaque à trois contre deux avec Claude Giroux et Michael Raffl.

Le Tricolore s’est toutefois retrouvé une autre fois en avantage numérique et a ramené tout le monde à la case départ 1:42 plus tard. Tatar a profité d’une passe transversale de Nick Suzuki pour inscrire son deuxième but de la soirée.

Provorov a finalement joué les héros en prolongation.

Le Canadien a perdu les services de Mete en deuxième période. Il n’est pas revenu au jeu, en vertu d’une blessure au bas du corps.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Phillip Danault est entrée en collision avec le but en première période.

Rappelé la veille du Rocket de Laval, le défenseur Gustav Olofsson disputait un premier match dans la LNH depuis le 29 mars 2018, quand il portait les couleurs du Wild du Minnesota.

Le Canadien sera de retour en action dès dimanche soir, quand il rendra visite aux Bruins de Boston.