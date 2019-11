Kinkaid et Oloffson dans l'alignement contre les Flyers

C’est avec le deuxième gardien et un nouveau défenseur que le Canadien va affronter les Flyers de Philadelphie, cet après-midi au Centre Bell.

Richard Labbé

La Presse

Ainsi, c’est le réserviste Keith Kinkaid qui a été désigné pour faire face aux tirs des visiteurs. La décision permet surtout au Canadien de reposer Carey Price en vue du match de demain soir à Boston contre les Bruins. « Carey a une bonne fiche à Boston et parce que c’est deux matchs en deux jours, on veut lui donner du repos », a expliqué l’entraîneur Claude Julien.



En défense, il y aura un nouveau visage : celui de Gustav Olofsson. Le jeune défenseur de 24 ans a été rappelé du Rocket de Laval vendredi soir, là où il a obtenu 7 aides en 20 matchs dans la Ligue américaine cette saison. Il sera en uniforme cet après-midi, et il en sera à un premier match dans la LNH depuis le 29 mars 2018, alors qu’il était un membre du Wild du Minnesota.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gustav Olofsson en 2017 alors qu'il jouait pour le Wild du Minnesota.

« Il jouait bien à Laval et on veut voir comment il peut se débrouiller avec nous, a ajouté Claude Julien. On va se donner l’occasion de pouvoir l’évaluer. »

Cette décision vient donc signifier que les défenseurs Brett Kulak et Mike Reilly devront se contenter d’être des spectateurs cet après-midi au Centre Bell.