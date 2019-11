(Boston) Les Bruins de Boston ont accordé des prolongations de contrats de longue durée aux attaquants Charlie Coyle et Chris Wagner.

La Presse canadienne

Le directeur général Don Sweeney en a fait l’annonce par voie de communiqué, mercredi.

Coyle a accepté une prolongation de six ans d’une valeur annuelle moyenne de 5,25 millions US. Dans le cas de Wagner, la prolongation de contrat est de trois ans et lui rapportera un salaire moyen de 1,35 m$ US.

Âgé de 27 ans, Coyle a marqué cinq buts et ajouté neuf aides avec un ratio défensif de plus-5 en 24 matchs avec les Bruins cette saison. Les Bruins avaient acquis Coyle du Wild du Minnesota à la date limite des transactions en 2018-2019.

Lors des séries éliminatoires qui ont suivi, il s’est avéré l’un des meilleurs pointeurs de l’équipe avec une récolte de neuf buts et sept aides en 24 rencontres.

REUTERS Chris Wagner

Au fil de ses 524 matchs dans la LNH, Coyle a inscrit 262 points, dont 98 buts. Il a ajouté 16 buts et 15 aides en 68 rencontres éliminatoires.

Wagner, 28 ans, a marqué un but et récolté quatre aides en 23 rencontres avec les Bruins. Il est le meneur de l’équipe au chapitre des mises en échec avec 65.

En carrière, il totalise 53 points, dont 30 buts, en 273 rencontres.