Le CH s’effondre et perd 6-5 face aux Rangers

(Montréal) Le Canadien a gaspillé une avance dans un quatrième match de suite et cette fois, le résultat a été inacceptable aux yeux des joueurs et de l’entraîneur, alors que la formation montréalaise n’a pas tiré profit d’un avantage de quatre buts et a finalement perdu 6-5 face aux Rangers de New York, samedi, au Centre Bell.