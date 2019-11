Le CH s’effondre et perd 6-5 face aux Rangers

(Montréal) Le Canadien a profité de la générosité du gardien Alexandar Georgiev pour relancer son attaque, mais la formation montréalaise s’est ensuite effondrée, échappant une avance de quatre buts avant d’encaisser un revers de 6-5 aux mains des Rangers de New York, samedi, au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Le Tricolore menait 4-0 après 2 : 51 de jeu en deuxième période, mais le vent a ensuite tourné.

Les Rangers ont finalement créé l’égalité 5-5 à 8 : 40 du troisième tiers, en infériorité numérique, quand Brendan Lemieux a inscrit son deuxième but de la soirée.

Puis, Jacob Trouba a joué les héros 3 : 30 plus tard, quand son tir a dévié devant Carey Price avant d’aboutir dans l’objectif.

Filip Chytil, Pavel Buchnevich et Artemi Panarin ont aussi fait mouche pour les Rangers (10-9-2). Georgiev a accordé cinq buts sur 43 tirs.

Max Domi a bénéficié de ce festin pour mettre fin à une disette de neuf matchs sans toucher la cible. De retour au centre après une expérience peu concluante de trois rencontres à l’aile gauche, Domi a marqué ses cinquième et sixième buts de la campagne en première période.

Artturi Lehkonen a aussi réussi un doublé, son septième en carrière, en plus d’amasser une aide et Shea Weber a été l’autre buteur du Canadien (11-7-5). Nick Suzuki et Ben Chiarot ont récolté chacun deux aides.

Carey Price a effectué 28 arrêts.

Domi a vite retrouvé le sourire, battant Georgiev après 2 : 03 de jeu, grâce à une remise de Suzuki à l’embouchure du filet.

Lehkonen et Domi sont revenus à la charge avant la fin du premier vingt. Chaque fois, Georgiev a été surpris par un tir qui est passé tout près de Trouba.

Weber a creusé l’écart à 4-0 après 2 : 51 de jeu en deuxième période, pendant une punition à retardement. Le lancer frappé du défenseur format géant s’est faufilé à travers l’équipement de Georgiev.

Les Rangers ont relancé le débat grâce à trois buts dans un intervalle de 3 : 20. Ils ont ensuite obtenu 33 secondes de jeu à cinq contre trois, mais n’ont pas été en mesure d’en profiter.

Lehkonen a obtenu la plus belle chance avant la fin de la deuxième punition, s’échappant derrière la défensive des Rangers. Lehkonen a toutefois été accroché par Trouba, puis il a été frustré par Georgiev, qui a étiré la jambière droite pour réussir l’arrêt.

L’attaquant finlandais s’est toutefois racheté à 5 : 20 du troisième tiers, battant Georgiev d’un tir des poignets à bout portant du côté du bouclier. Cependant, Panarin a donné la réplique 31 secondes plus tard, complétant un beau jeu de passes amorcé par Ryan Strome et Chris Kreider.

Lemieux et Trouba ont ensuite complété le travail pour les Rangers.

Le Canadien a obtenu un avantage numérique avec un peu plus de six minutes à jouer. Jesperi Kotkaniemi a obtenu la plus belle occasion, mais il s’est buté à Georgiev.

Le Canadien sera de retour en action mardi, quand les Bruins de Boston seront les visiteurs au Centre Bell.