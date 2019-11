(Ottawa) Thomas Chabot et Anthony Duclair ont chacun récolté un but et une passe, vendredi, aidant les Sénateurs d’Ottawa à l’emporter 4-1 devant les Rangers de New York.

Lisa Wallace

La Presse canadienne

Logan Brown et Tyler Ennis ont aussi marqué pour les Sénateurs, qui sont invaincus à leurs trois derniers matchs. Il s’agit de leur meilleure séquence de la saison.

L’équipe a un rendement de 10-5-0 depuis le 23 octobre.

Anders Nilsson a stoppé 30 tirs, signant une quatrième victoire de suite à la maison. Il n’a permis que cinq buts pendant la séquence.

Jean-Gabriel Pageau a fourni deux passes pour les Sénateurs, qui vont disputer six de leurs sept prochains matchs à l’étranger. Cela va commencer lundi, à Columbus.

Jacob Trouba a été l’unique buteur des Rangers.

Henrik Lundqvist a fait 35 arrêts. Samedi à Montréal, il pourrait accéder seul au cinquième rang de l’histoire pour les victoires chez les gardiens. Lui et Curtis Joseph en ont 454.