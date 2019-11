(Glendale) Le nouvel entraîneur des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, a consacré une bonne part des 30 minutes de l’entraînement matinal à enseigner, plutôt qu’à coordonner des exercices.

David Brandt

Associated Press

L’équipe a beaucoup à apprendre et peu de temps pour le faire.

L’homme de 39 ans est maintenant à la tête des Leafs suite au congédiement de Mike Babcock, mercredi. Le club est embourbé dans une série de six défaites.

Keefe a été officiellement présenté jeudi matin en tant que 31e entraîneur-chef de l’histoire des Maple Leafs. Il a une longue histoire avec le directeur général Kyle Dubas, qui espère que Keefe sera le bon choix pour aider Toronto à rebondir après un départ décevant (9-10-4).

« Nous avons beaucoup de talent et la capacité de rendre la vie dure aux autres équipes à bien des égards, a dit Keefe. Nous pensons que nous concentrer là-dessus va amener des résultats positifs. »

L’équipe compte sur des attaquants talentueux en Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et William Nylander.

Tavares a confié qu’il y avait « beaucoup de sentiments mitigés » parce que Babcock était très dévoué et engagé envers l’équipe. Tavares a dit que le club estime ressentir un fardeau, car on ne répondait pas aux attentes, mais on tourne la page et on va de l’avant.

« Sheldon est une excellente tête de hockey, a dit Tavares. Nous sommes ravis de l’énergie et des choses qu’il apporte et nous essayons de nous améliorer. »

Toronto rend visite aux Coyotes jeudi soir.

Dubas a déclaré que la franchise devait faire preuve de patience alors que Keefe, néophyte comme entraîneur de la LNH, doit prendre en charge une équipe en milieu de saison et essayer de changer rapidement les choses.

Babcock a montré un dossier de 173-133-45 en un peu plus de quatre saisons avec Toronto.

Les Maple Leafs ont atteint les séries au cours des trois dernières années, perdant toutefois au premier tour à chaque fois. Suite au lent départ cette saison, Dubas et le président de l’équipe, Brendan Shanahan, ont décidé de faire un changement.

Shanahan s’est rendu mercredi en Arizona pour annoncer la nouvelle à Babcock, qu’il a embauché en 2015.

Il a reconnu que c’était une journée difficile. Il pourrait y en avoir d’autres alors que Keefe essaiera de vite mettre en place son système, mais l’organisation est confiante.

Keefe en était à sa cinquième saison à la barre des Marlies de Toronto (LAH). Il a offert un rendement de 199-89-31, aidant les Marlies à remporter un premier titre de la Coupe Calder, en 2018.

Plusieurs des joueurs actuels des Leafs ont évolués sous les ordres de Keefe avec les Marlies.