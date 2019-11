(St. Louis) Les Blues de St. Louis sont amochés, donc ils ont appelé du renfort.

Associated Press

Samuel Blais ratera au moins 10 semaines d’activités après avoir été opéré au poignet droit. Blais s’est blessé mardi soir dans la victoire de 3-1 des Blues contre le Lightning de Tampa Bay.

En plus de Blais, Alexander Steen est ennuyé par une élongation à une cheville et ne pourra revenir au jeu avant le début du mois de décembre, et Vladimir Tarasenko devrait rater le reste du calendrier régulier en raison d’une intervention chirurgicale à une épaule.

En conséquence, les Blues ont offert un contrat d’un an et 750 000 $ US à l’ailier Troy Brouwer. Brouwer avait jusqu’ici droit à un essai professionnel avec eux.

Brouwer, qui est âgé de 34 ans, a été préféré à Jamie McGinn, qui bénéficiait aussi d’un essai professionnel. Le vétéran de 13 saisons dans la LNH est donc de retour avec les Blues, après avoir porté leur uniforme en 2015-16.