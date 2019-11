Paul MacLean a dirigé les Sénateurs d’Ottawa pendant un peu plus de trois saisons, entre 2011 et 2014.

(Columbus) Paul MacLean est de retour dans le circuit Bettman après avoir accepté l’offre des Blue Jackets de Columbus pour devenir entraîneur adjoint responsable des unités spéciales, a annoncé l’organisation de l’Ohio jeudi.

La Presse canadienne

Les Blue Jackets ont indiqué quelques minutes après son embauche que MacLean avait reçu son permis de travail aux États-Unis et qu’il sera derrière le banc de l’équipe pour le match de jeudi soir contre les Red Wings de Detroit.

« J’ai toujours dit que nous voulons nous améliorer, et l’ajout d’un entraîneur expérimenté avec une aussi belle feuille de route que Paul MacLean à ce groupe, qui a participé aux séries éliminatoires lors des trois dernières campagnes, s’inscrit dans cette philosophie », a déclaré le directeur général Jarmo Kekalainen.

MacLean, qui est âgé de 61 ans, a dirigé pendant un peu plus de trois saisons les Sénateurs d’Ottawa, entre 2011 et 2014. Pendant son séjour dans la capitale fédérale canadienne, MacLean a présenté une fiche de 114-90-35, et il a permis aux Sénateurs de participer aux séries éliminatoires de la LNH à deux reprises.

L’ex-hockeyeur a aussi obtenu le trophée Jack Adams, remis à l’entraîneur-chef par excellence de la LNH, lors de la saison 2012-13, et il fut finaliste pour ce titre au cours de la saison précédente.

« Paul était un très bon joueur dans la Ligue nationale de hockey, et il est devenu un entraîneur prestigieux et respecté, tant à titre d’adjoint que d’entraîneur-chef, a souligné l’entraîneur-chef des Jackets John Tortorella. Je crois que ce sera un ajout précieux à notre groupe d’entraîneurs et de joueurs, en raison de son expérience et de ses connaissances. »

MacLean a aussi occupé diverses fonctions derrière le banc des Coyotes de l’Arizona (1996-97), des Ducks d’Anaheim (2002-04, 2015-17) et des Red Wings (2005-11) au fil de sa carrière. Il a d’ailleurs remporté la Coupe Stanley alors qu’il faisait partie du personnel d’entraîneurs des Red Wings, en 2008.