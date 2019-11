PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa seront privés des services de l’attaquant Bobby Ryan pour une durée indéterminée, après que l’Association des joueurs de la LNH et la ligue eurent publié un communiqué conjoint mercredi annonçant que le vétéran a adhéré à un programme de soutien aux joueurs.

La Presse canadienne

On ignore toutefois la nature de son adhésion.

Ryan a inscrit un but et amassé quatre mentions d’aide en 16 rencontres cette saison. Il avait enfilé 15 buts et récolté 27 mentions d’assistance en 78 rencontres avec les Sénateurs la saison dernière.

Le hockeyeur âgé de 32 ans dispute sa septième saison avec les Sénateurs et il est leur plus haut salarié, puisqu’il accapare 7,25 millions US sur la masse salariale de l’équipe ontarienne jusqu’à l’issue de la campagne 2021-22.

Ryan a marqué 250 buts et obtenu 301 passes en 825 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Ducks d’Anaheim et les Sénateurs.