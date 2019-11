Anthony Duclair (10) célèbre son but avec ses coéquipiers

(Détroit) Anthony Duclair a marqué deux buts et ajouté une mention d’aide pour guider les Sénateurs d’Ottawa vers une victoire de 4-3 contre les Red Wings de Detroit mardi soir.

Associated Press

Jean-Gabriel Pageau et Brady Tkachuk ont marqué les autres filets des Sénateurs. Ces derniers ont aussi profité d’une solide performance d’Anders Nilsson, auteur de 35 arrêts, dont 15 en troisième période, durant laquelle les Sénateurs ont été dominés 16-3 au chapitre des tirs aux buts.

Valtteri Filppula (1-1) et le défenseur Filip Hronek (0-2) ont été les plus productifs du côté des perdants avec deux points chacun. Robby Fabbri et Anthony Mantha ont également touché la cible pour les Red Wings, qui avaient récolté au moins un point au classement lors de leurs cinq dernières rencontres (3-0-2).

Jonathan Bernier a réalisé 29 arrêts.

Mantha a réussi son 12e but de la saison avec 2 : 46 à jouer à la troisième période, alors que Bernier avait été ramené au banc des joueurs, pour réduire l’avance des Sénateurs à 4-3.

Les Sénateurs s’étaient bâti une avance de 4-2 grâce à trois buts en 5 : 22 en deuxième période. Duclair a d’abord créé l’égalité 2-2 avec son 9e de la saison et Pageau a ajouté un but lors d’une échappée 57 secondes plus tard. Tkachuk a complété la poussée sur une passe de Duclair, à 10 : 22.